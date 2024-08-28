Реструктуризація державного боргу дозволить зекономити $11,4 мільярда на його обслуговуванні в найближчі три роки, що зміцнить державний бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграмі.

«Робимо ще один значущий крок до зміцнення фінансової стійкості України. Понад 95% власників українських єврооблігацій підтримали нашу пропозицію про реструктуризацію боргу, підготовлену Міністерством фінансів у співпраці з Комітетом власників єврооблігацій», – поінформував Шмигаль.

За його словами, це рішення дозволить зекономити $11,4 мільярда на обслуговуванні боргу в найближчі три роки, що зміцнить державний бюджет і дасть змогу краще фінансувати оборону.

«Вітаю команду Мінфіну з цією перемогою та щиро дякую нашим партнерам за незмінну підтримку», – резюмував Прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів постановив із 1 вересня 2024 року тимчасово зупинити здійснення платежів за облігаціями зовнішніх державних позик 2015 року у зв’язку із здійсненням угоди з реструктуризації боргу.