Питання про роль та значення незалежних ресурсів на кшталт Deep State у висвітленні ситуації на фронті викликало бурхливі дискусії. Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр та журналістка Тетяна Даниленко висловили свої позиції, які демонструють як спільні, так і відмінні погляди на цю проблему.

Маляр наголошує на особливостях інформації, яка надходить з фронту. За її словами, збройні сили мають найточніші інтерактивні карти бойових дій, але вони не можуть бути оприлюднені з обґрунтованих військових причин. У цьому контексті Deep State став важливим доповненням.

“У перші дні великої війни постало питання, яку карту бойових дій показувати читачам та глядачам. Поява проекту Deep State була дуже вчасною і потрібною всім”, – зазначає Маляр.

Тетяна Даниленко, своєю чергою, закликає до підтримки та розширення подібних ініціатив. Вона вважає, що ресурси на зразок Deep State мають бути у множині, оскільки вони допомагають заповнювати інформаційні прогалини.

“Існування Deep State, а бажано ще 3-4-х таких каналів, – в інтересах усього суспільства, зокрема й військового командування та влади”, – пише Даниленко.

Маляр підкреслює, що різниця в даних між державними та недержавними джерелами не повинна сприйматися як конкуренція чи протиріччя. Вона пояснює, що ситуація на фронті змінюється щохвилини, тому розбіжності в інформації є природними.

“Державні структури витрачають час на перевірку, але програють у швидкості. Недержавні ініціативи подають інформацію швидше, але з більшими ризиками щодо точності”, – пояснює Маляр.

Даниленко з іншого боку критикує надмірну “секретність” військових даних. Вона вважає, що недостатня прозорість породжує дезінформацію та сприяє поширенню чуток і пропаганди.

“Цензурні паски так затягнуті, що прогалини заповнюються нашою пропагандою, російською пропагандою, чутками та фантазіями далеких від війни експертів”, – додає журналістка.

Обидві точки зору зводяться до одного: Deep State та інші подібні проекти відіграють важливу роль в інформуванні суспільства. Маляр бачить їх як корисне доповнення до офіційних даних, тоді як Даниленко наполягає на необхідності множинності таких ініціатив для прозорості та контролю.