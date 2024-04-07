Армія оборони Ізраїлю оголосила про виведення своїх сухопутних підрозділів з півдня сектору Гази, за винятком однієї бригади.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника ЦАХАЛу.

Водночас ЦАХАЛ не надав інформації стосовно того, чи відтермінує це штурм міста Рафах на півдні Гази, який, за словами ізраїльських лідерів, необхідний для ліквідації угруповання ХАМАС.

Раніше агентство DPA з посиланням на джерела повідомило, що у Єгипті ведуться переговори про припинення вогню в секторі Гази та звільнення захоплених заручників. На переговори до Каїра прибули директор ЦРУ Вільям Бернс і делегація угруповання ХАМАС.

4 квітня президент США Джо Байден під час розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу заявив, що гуманітарна ситуація в Газі неприйнятна, Ізраїль має вжити заходів для вирішення кризи та захисту цивільних людей.

Зазначається, що Джо Байден ясно дав зрозуміти, що політика США щодо Гази визначатиметься конкретними кроками Ізраїлю у гуманітарній сфері.