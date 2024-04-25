Пропозиція США щодо використання відсотків із заморожених російських активів, на суму близько 300 мільярдів доларів для допомоги Україні, замість їх повного конфіскації, набирає обертів серед країн Великої сімки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох офіційних осіб G7.

Йдеться про те, що використання відсотків, отриманих від заморожених активів РФ, які становитимуть близько 5 мільярдів доларів на рік, стає одним із найпопулярніших варіантів подолання розбіжностей між США та Європою напередодні саміту лідерів G7 в Італії в червні.

Проте члени G7 все ще сперечаються про певні “стримувальні фактори”, які можуть зменшити ці очікувані прибутки до $2,5-3 млрд, сказав один із чиновників, вказуючи на 25% ставку податку в Бельгії, “комісію за зручність”, що застосовується депозитарієм Euroclear, і запропонований резерв на випадок судових розглядів.

Міністри фінансів G7 переглянуть це питання на зустрічі наприкінці травня з метою досягнення спільної пропозиції для представлення лідерам на червневому саміті, повідомили офіційні особи.

«Ми відчуваємо невідкладну необхідність досягти міжнародного консенсусу. Усі визнають, що нам потрібно робити більше», – сказав чиновник для Reuters.