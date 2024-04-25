Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох офіційних осіб G7.
Йдеться про те, що використання відсотків, отриманих від заморожених активів РФ, які становитимуть близько 5 мільярдів доларів на рік, стає одним із найпопулярніших варіантів подолання розбіжностей між США та Європою напередодні саміту лідерів G7 в Італії в червні.
Проте члени G7 все ще сперечаються про певні “стримувальні фактори”, які можуть зменшити ці очікувані прибутки до $2,5-3 млрд, сказав один із чиновників, вказуючи на 25% ставку податку в Бельгії, “комісію за зручність”, що застосовується депозитарієм Euroclear, і запропонований резерв на випадок судових розглядів.
Міністри фінансів G7 переглянуть це питання на зустрічі наприкінці травня з метою досягнення спільної пропозиції для представлення лідерам на червневому саміті, повідомили офіційні особи.
«Ми відчуваємо невідкладну необхідність досягти міжнародного консенсусу. Усі визнають, що нам потрібно робити більше», – сказав чиновник для Reuters.
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