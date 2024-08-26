Британське агентство Reuters підтвердило загибель журналіста внаслідок удару РФ по Краматорську радника з питань безпеки Раяна Еванса. Ще двоє журналістів агентства отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні Reuters.

Зазначається, що громадянин Великої Британії, радник з питань безпеки Раян Еванс був одним із шести співробітників Reuters, які перебували в готелі “Сапфір” у Краматорську під час російського удару.

Двоє інших членів команди були госпіталізовані внаслідок удару, один з них має серйозні травми. Ще трьом журналістам, які перебували в готелі під час удару, нічого не загрожує.

“Ми терміново шукаємо більше інформації про напад, у тому числі співпрацюючи з владою Краматорська, і ми підтримуємо наших колег та їхні сім’ї”, – повідомило Reuters.

Еванс, колишній британський військовий, працював з агентством з 2022 року та консультував його журналістів щодо безпеки в усьому світі, зокрема в Україні, Ізраїлі та на Олімпіаді в Парижі. Йому було 38 років.

РФ вдарила по житловому кварталу Краматорська в ніч на 25 серпня. Зруйнована двоповерхова будівля готелю, пошкоджені багатоповерхівки.