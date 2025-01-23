Російський диктатор Володимир Путін дедалі більше занепокоєний станом російської економіки в умовах війни, тоді як президент США Дональд Трамп наполягає на якнайшвидшому врегулюванні конфлікту з Україною.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Російська економіка, що значною мірою залежить від експорту нафти, газу та мінералів, змогла адаптуватися до санкцій Заходу, накладених після вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Водночас у внутрішній економіці виникають труднощі через брак робочої сили та високі відсоткові ставки, які необхідні для боротьби з інфляцією, спричиненою рекордними військовими витратами.

Джерела в Кремлі повідомляють, що через економічну напругу серед частини російської еліти зростає підтримка ідеї переговорів щодо припинення війни.

Позиція Трампа

Президент США Дональд Трамп, який нещодавно повернувся до влади, заявив, що має намір швидко завершити війну в Україні. За його словами, у разі небажання Кремля піти на переговори, Росія може зіштовхнутися з новими санкціями. Він підкреслив, що російська економіка рухається до “великих проблем”.

Хоча офіційні пропозиції щодо переговорів наразі не надходили, російські чиновники визнають, що економіка країни зацікавлена у дипломатичному вирішенні конфлікту. Колишній заступник голови Центробанку РФ Олег В’югін наголосив на ризиках подальшої економічної дестабілізації через високі військові витрати.

За словами джерел, зустріч Путіна з бізнес-лідерами 16 грудня показала його розчарування. Президент РФ висловив невдоволення скороченням приватних інвестицій через високі кредитні ставки. Утім, публічні заяви Кремля обмежилися похвалою бізнесу, без конкретних подробиць щодо обговорень.

Окрім того, повідомляється, що у своєму коментарі 19 грудня Путін закликав прийняти “збалансоване рішення про курс”. Наступного дня, на своєму останньому засіданні з монетарної політики цього року, центральний банк утримав ставку на рівні 21%, попри очікування ринку, що вона підвищиться на 200 базисних пунктів.