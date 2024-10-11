Виконавча рада Світового банку ухвалила рішення про створення фонду фінансового посередництва (FIF) для підтримки України. Очікується, що основними донорами стануть Сполучені Штати, Канада та Японія.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела.

Зазначається, що цим фондом керуватиме Світовий банк. Його створення спрямоване на те, щоб допомогти виконати зобов’язання «Великої сімки» щодо надання Україні до 50 мільярдів доларів додаткового фінансування до кінця року. Єдине заперечення в ході голосування висловила Росія.

Хоча суми внесків від США, Японії та Канади ще уточнюються, передбачається, що вони будуть покриті відсотками від заморожених російських суверенних активів.

Голосування у Світовому банку відбулося за день після того, як представники ЄС домовилися надати Україні до 35 мільярдів євро в рамках запланованого кредиту від країн G7, який буде забезпечений доходами від заморожених активів Центробанку Росії.

Джош Ліпскі, старший директор Геоекономічного центру Атлантичної ради, зазначив, що ці дві ініціативи дозволять країнам G7 значно збільшити фінансову підтримку України та реалізувати обіцянки, зроблені на саміті лідерів «Великої сімки» в червні.