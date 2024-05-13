Проект двосторонньої угоди між Європейським Союзом та Україною визначає форми допомоги у сфері безпеки й оборони, які ЄС буде надавати Києву, а також механізм консультацій у разі можливої агресії.

Цю інформацію надала агенція Reuters, яка ознайомилася з проєктом угоди.

Документ, розроблений у квітні й наразі обговорюється між ЄС та Україною, передбачає, що у випадку майбутньої агресії Києву й Брюсселю треба буде швидко провести консультації й узгодити подальші дії.

Проєкт також перелічує дев’ять форм безпекової допомоги, які ЄС продовжить надавати Україні, включаючи постачання зброї, навчання військових, співпрацю в оборонній промисловості та допомогу у розмінуванні.

ЗМІ повідомили, що посли ЄС погодили проєкт безпекової угоди з Україною, і його планують урочисто підписати до липня. Зобов’язання залишатимуться чинними, доки Україна продовжуватиме свій європейський шлях, і їх будуть переглядати щонайпізніше через 10 років. Вартість та обсяг майбутньої допомоги узгоджуватимуться окремо країнами-членами ЄС.

Проєкт угоди також передбачає виділення 5 мільярдів євро до Європейського фонду миру на військову допомогу Україні на поточний рік, але не містить обов’язку виділяти таку саму суму в майбутньому.