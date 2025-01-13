Україна зупинила видобуток коксівного вугілля на шахті поблизу Покровська в Донецькій області через загрозу, пов’язану з близькістю російських військ.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на два джерела в галузі.

Ця шахта є єдиним підприємством в Україні, що забезпечує видобуток коксівного вугілля — ключового ресурсу для металургійної промисловості, яка майже повністю зупинилася після початку повномасштабної війни.

«Вони всі зараз припинили роботу», — зазначило одне з джерел. Інше підтвердило, що видобуток на шахті припинився, а працівники зайняті лише на поверхні, де триває евакуація.

Ще в грудні компанія «Метінвест» оголосила про припинення діяльності однієї з ділянок шахти, розташованої у селі Піщане поблизу Покровська.

Президент об’єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков раніше заявляв, що видобуте поблизу Покровська вугілля є унікальним, і його можна буде замінити лише шляхом імпорту. Він також попередив, що втрата контролю над шахтою суттєво вплине на обсяги виробництва сталі в Україні.

Шахтоуправління «Покровське» засноване у 1990 році та є найбільшим підприємством з видобутку коксівного вугілля в Україні і одним із найбільших у Східній Європі.

За даними компанії, промислові запаси вугілля становлять близько 200 мільйонів тонн, а термін експлуатації родовища перевищує 40 років.