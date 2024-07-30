Про це пише Reuters.
Рекламну кампанію запускають для того, щоб протистояти сплеску ентузіазму виборців і пожертвувань на користь віцепрезидентки Камали Гарріс.
У виданні зауважили, що це найбільші витрати на рекламу Трампа з січня, коли він боровся з республіканськими конкурентами за номінацію від партії.
Зазначається, що у понеділок, 29 липня, Трамп випустив рекламу на своїй платформі Truth Social, використовуючи власні слова Гарріс зі старих інтерв’ю, передвиборчих заходів і дебатів, щоб спробувати зобразити її як “крайнього ліберала, який не має зв’язку з пересічними американцями”.
Водночас Гарріс звинуватила кампанію Трампа у брехні щодо свого послужного списку.
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