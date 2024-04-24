Канадський уряд дозволив корпорації аерокосмічної промисловості Airbus використовувати титан РФ у своєму виробництві, незважаючи на запроваджені санкції

Про це повідомляє Reuters.

У заяві корпорації йдеться, що Airbus знає про запроваджені обмеження урядом Канади проти компанії РФ “ВСМПО-Авісма” та вона отримала потрібний дозвіл для гарантування безпеки й забезпечення операцій згідно з чинними санкціями.

Водночас канадський уряд не надав відповідь на запити Reuters щодо цього.

“ВСМПО-Авісма” – це найбільший виробник титану у світі, санкції проти якого Канада запровадила у лютому цього року.