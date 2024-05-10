Про це повідомляє Reuters з посиланням на військове джерело у Києві.
Яка саме держава поставить літаки, джерело не уточнило. Раніше відправити F-16 Києву вже пообіцяли Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія.
Як повідомляв прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо, Україна може отримати перший літак F-16 вже до початку літа
Reuters пише, що в умовах наступу армії РФ у Харківській області постачання F-16 може стати «життєво важливим» оновленням українських ВПС.
У цілому, як очікується, Україна може отримати близько 45 винищувачів.
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