Перші винищувачі F-16 будуть передані Україні вже у червні чи липні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на військове джерело у Києві.

Яка саме держава поставить літаки, джерело не уточнило. Раніше відправити F-16 Києву вже пообіцяли Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія.

Як повідомляв прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо, Україна може отримати перший літак F-16 вже до початку літа

Reuters пише, що в умовах наступу армії РФ у Харківській області постачання F-16 може стати «життєво важливим» оновленням українських ВПС.

У цілому, як очікується, Україна може отримати близько 45 винищувачів.