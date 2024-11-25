У понеділок, 25 листопада, високопоставлений військовий чиновник НАТО закликав бізнес готуватися до сценарію воєнного часу та відповідним чином налаштувати свої лінії виробництва та розподілу, щоб бути менш вразливими до шантажу з боку таких країн, як Росія та Китай.

Про це пише Reuters.

“Якщо ми зможемо забезпечити надання всіх важливих послуг і товарів, незважаючи ні на що, це і стане ключовою частиною нашого стримування”, — заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Як зазначив Бауер, засоби стримування є виходом за межі лише військового потенціалу, оскільки у війні використовують всі доступні інструменти боротьби.

“Ми бачимо це зі зростанням кількості диверсій, і Європа бачила це з енергопостачанням. Ми думали, що маємо угоду з “Газпромом”, але насправді у нас була угода з паном Путіним. Те саме стосується інфраструктури та товарів, що належать Китаю. У нас насправді є угода з Сі”, — наголосив адмірал.

Голова військового комітету НАТО вважає, що лідери бізнесу в Європі та Америці повинні усвідомити, що комерційні рішення, які вони приймають, мають стратегічні наслідки для безпеки їхньої нації.

“Підприємства повинні бути готові до сценарію воєнного часу та відповідним чином налаштувати свої лінії виробництва та розподілу. Тому що військові можуть вигравати битви, а війни виграє економіка”, — сказав Бауер.