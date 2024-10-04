Президент України Володимир Зеленський опинився серед основних кандидатів на здобуття Нобелівської премії миру за даними букмекерів.

Про це повідомляє Reuters.

Проте експерти вважають малоймовірним, що Зеленський здобуде премію, оскільки він є лідером країни, яка перебуває у стані війни.

Серед інших фаворитів букмекерів називають російського опозиціонера Олексія Навального, який загинув у колонії в лютому, але оскільки премія не вручається посмертно, він не може бути лауреатом.

Натомість Норвезький Нобелівський комітет може відзначити тих, хто працює над полегшенням гуманітарних страждань, зокрема через загострення ситуації в Секторі Гази. Серед потенційних претендентів називають Агентство ООН у справах палестинських біженців, Міжнародний суд ООН та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Існує також ймовірність, що комітет вирішить не вручати премію цього року — таке вже траплялося 19 разів, останній раз у 1972 році.

За інформацією Reuters, цього року на премію номіновано 286 кандидатів. Право висувати номінантів мають чинні та колишні члени Нобелівського комітету, парламентарі й урядовці різних країн, професори у галузі політичних наук, права, історії та філософії, а також лауреати Нобелівських премій миру.

Номінації залишаються засекреченими протягом 50 років, однак ті, хто подає кандидатів, мають право розголошувати свої номінації.

Нагадаємо, у 2022 році Нобелівську премію миру отримали білоруський правозахисник Олесь Біляцький, українська правозахисна організація «Центр громадянських свобод» та російська організація «Меморіал».