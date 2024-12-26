Британський необанк Revolut, створений за участі українця Влада Яценка, розпочав бета-тестування свого мобільного застосунку в Україні. Доступ до сервісу отримали лише обрані користувачі, які були запрошені компанією. Офіційного запуску ще не оголошено, проте додаток вже включає українську локалізацію.

Про це повідомляє Forbes.

Користувачі в Україні можуть скористатися тарифним планом Standart, який дозволяє відкривати безкоштовний рахунок. Процес верифікації відбувається через державний портал «Дія». У застосунку передбачено можливість безкоштовних міжнародних переказів, оформлення віртуальної картки для платежів у понад 150 країнах, а також доступ до операцій із більш ніж 30 валютами.

Втім, поповнювати рахунок гривневими картками поки що неможливо через регуляторні обмеження Національного банку України. Поповнення можливе лише з карток у доларах або євро.

“Revolut вже тривалий час підтримує українців. З моменту початку повномасштабного вторгнення компанія відкрила доступ до свого сервісу для біженців з України в Європі”, – зазначається у заяві компанії.

На кінець 2024 року більше 700 тисяч українців скористалися послугами Revolut. За цей час в Україну було переказано понад €1 мільярд, що стало суттєвою фінансовою підтримкою в умовах війни.