Про це повідомляє Forbes.
Користувачі в Україні можуть скористатися тарифним планом Standart, який дозволяє відкривати безкоштовний рахунок. Процес верифікації відбувається через державний портал «Дія». У застосунку передбачено можливість безкоштовних міжнародних переказів, оформлення віртуальної картки для платежів у понад 150 країнах, а також доступ до операцій із більш ніж 30 валютами.
Втім, поповнювати рахунок гривневими картками поки що неможливо через регуляторні обмеження Національного банку України. Поповнення можливе лише з карток у доларах або євро.
“Revolut вже тривалий час підтримує українців. З моменту початку повномасштабного вторгнення компанія відкрила доступ до свого сервісу для біженців з України в Європі”, – зазначається у заяві компанії.
На кінець 2024 року більше 700 тисяч українців скористалися послугами Revolut. За цей час в Україну було переказано понад €1 мільярд, що стало суттєвою фінансовою підтримкою в умовах війни.
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