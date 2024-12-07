Про це пише Reuters із посиланням на джерела серед повстанців.

Неназвані інформатори повідомили, що провладні військові погодилися організовано вивести війська з міста до Дамаска, що за 100 км на північ. За словами повстанців, увечері 6 грудня вони просунулися до околиці центрального міста Хомс.

Зазначається, що у разі захоплення Хомса Дамаск буде відрізаний від алавітської підтримки Асада, а також військово-морської та авіабаз його російських союзників.

“Хомс — це ключ. Асаду буде дуже важко встояти, але якщо Хомс впаде, головна магістраль від Дамаска до Тартуса та узбережжя буде закрита, що відріже столицю від Алавітських гір”, — сказав спеціаліст із Сирії в Університеті Оклахоми.

Коаліція повстанців закликала сили, лояльні до уряду Асада у Хомсі, дезертувати. Місцеві жителі повідомляють, що з міста тікають “тисячі людей” у прибережні райони Латакія та Тартус.

Як зазначає Reuters, відтоді, як повстанці вдерлися в Алеппо тиждень тому, урядова оборона розвалилася по всій Сирії “із запаморочливою швидкістю”, оскільки повстанці захопили низку великих міст і повстали в місцях, де повстання давно здавалося приборканими.