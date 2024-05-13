Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
Зазначається, що у серпні 2023-го режисер Олексій Кірющенко, який співпрацював із проектами студії “Квартал 95”, увійшов у компанію “Ел-енерго” (отримав частку 49%). Його партнером по бізнесу став Олександр Хандрига (51%). Основний вид діяльності “Ел-енерго” – торгівля електроенергією. Сама фірма була створена у вересні 2022-го, ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді. Проте до приходу нових власників діяльності не вела.
Після зміни власників компанія почала отримувати бюджетні замовлення. Загалом до квітня 2024-го встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам. Загальна сума замовлень – 774 млн грн (вартість з урахуванням змін до контрактів станом на 10.05.2024). Більшість угод укладені до кінця року, тому ціна і обсяги постачання ще можуть бути змінені.
Наразі найбільша угода укладена з КП “Дніпроводоканал” Дніпровської міськради. Згідно з останніми змінами до контракту, вартість угоди – 521 млн грн. Строк виконання – до кінця року.
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