Після приходу режисера “Слуги народу” в електробізнес, компанія уклала контрактів на 750 млн грн з бюджету.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Зазначається, що у серпні 2023-го режисер Олексій Кірющенко, який співпрацював із проектами студії “Квартал 95”, увійшов у компанію “Ел-енерго” (отримав частку 49%). Його партнером по бізнесу став Олександр Хандрига (51%). Основний вид діяльності “Ел-енерго” – торгівля електроенергією. Сама фірма була створена у вересні 2022-го, ліцензію на постачання електроенергії отримала у листопаді. Проте до приходу нових власників діяльності не вела.

Після зміни власників компанія почала отримувати бюджетні замовлення. Загалом до квітня 2024-го встигла укласти 12 контрактів на постачання електроенергії комунальним підприємствам та державним структурам. Загальна сума замовлень – 774 млн грн (вартість з урахуванням змін до контрактів станом на 10.05.2024). Більшість угод укладені до кінця року, тому ціна і обсяги постачання ще можуть бути змінені.

Наразі найбільша угода укладена з КП “Дніпроводоканал” Дніпровської міськради. Згідно з останніми змінами до контракту, вартість угоди – 521 млн грн. Строк виконання – до кінця року.