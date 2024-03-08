У новому серіалі Гая Річі “Джентльмени” показали сцену, що обурила українських глядачів.

В уривку розповідається як “росіяни щасливо сидять поруч разом з українцями”.

“Думаю, тепер ви не сильно здивовані відсутністю дубляжу”, — прокоментували сцену на каналі “Загін Кіноманів”

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли режисер був помічений у прихильності до росіян. Так, раніше Радіо Свобода писали, що він зняв рекламний ролик, в якому події, що за сценарієм відбуваються у росії, насправді зняті в київському районі Березняки.