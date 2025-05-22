У Мехіко триває розслідування резонансного вбивства двох високопрофесійних чиновників, яке сталося 21 травня. За попередніми даними, в організації цього злочину брали участь щонайменше чотири особи. Про це повідомляє місцева прокуратура.

Серед загиблих – 42-річна Хімена Гусман, особиста секретарка голови уряду Мехіко Клари Бругади, та 40-річний радник Хосе Муньйос. Вбивство сталося близько 7:00 ранку на проспекті Тлалпан, одному з найбільш жвавих районів столиці. Цей інцидент викликав обурення серед населення через новий сплеск насильства в місті.

На пресконференції, що відбулася після трагедії, глава поліції Мехіко Пабло Васкес повідомив, що один з нападників виконував роль безпосереднього виконавця, тоді як троє інших забезпечували логістику та транспорт. За його словами, напад був ретельно спланований, а злочинці мали досвід у подібних операціях.

Генеральна прокурорка Мехіко Берта Алькальде Лухан зазначила, що це був чітко спланований напад, виконаний злагоджено та професійно.

Після стрілянини поліція розпочала масштабну операцію, використовуючи систему міського відеоспостереження. В результаті було виявлено залишений мотоцикл, ймовірно, використаний злочинцями, а також предмети одягу, які міг носити виконавець.

Правоохоронці також знайшли автомобіль, на якому, ймовірно, втекли зловмисники, а також ще одне авто, в яке вони пересели, покидаючи місто в напрямку штату Мехіко.

Влада створила спеціальну міжвідомчу групу, яка працює цілодобово, щоб встановити особи як виконавців, так і замовників злочину.

Незважаючи на прогрес у розслідуванні, чіткий мотив злочину поки не встановлено. Серед можливих версій розглядаються особисті та професійні мотиви, а також можливий феміцид.

«Цей напад вимагав серйозних інвестицій у людські ресурси, техніку та матеріали», – підкреслила Алькальде.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум закликала уникати спекуляцій навколо справи: «Ми не маємо права робити припущення. Слідство повинно дати відповіді на всі запитання».

Це вбивство стало найрезонанснішим випадком серед державних службовців у столиці за останні роки.