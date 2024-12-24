Про це повідомили на офіційному сайті КНУ.

Заяви, зроблені викладачем Навчально-наукового Інституту журналістики в ефірі на YouTube-каналі, мають бути оцінені комісією з питань етики. Розгляд скандальних слів професора здійснюватиметься в контексті відповідності законодавству про освіту, статуту університету та етичним нормам. Представники університету зазначили, що результати розгляду будуть оприлюднені.

Скандал розгорівся через участь Василенка в ефірі YouTube-каналу, де він заявив, що “іноземні миротворці” нібито можуть покращити демографічну ситуацію в Україні. За словами професора, це можливо через “сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати, чоловіки яких або на війні вже загинули, або отримали поранення”. Василенко також порівняв можливу ситуацію з наслідками Другої світової війни, коли “від німецьких військовослужбовців народжувалися діти”.

У відповідь на ці висловлювання студентський парламент Інституту журналістики оголосив бойкот адміністрації, закликавши до негайних дій. Водночас Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міністерства освіти і науки з вимогою провести розслідування та забезпечити контроль за діяльністю університету.

Представники університету підтвердили, що перевірка буде здійснена, а її результати стануть відомі громадськості найближчим часом.