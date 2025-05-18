Фінал “Євробачення-2025” відбувся в Базелі, і результати голосування українських глядачів та журі стали відомі. Цього року Україна не отримала максимальних 12 балів від жодної країни, але все ж отримала значну підтримку з боку інших учасників конкурсу.

Ось як інші країни оцінили виступ України:

8 балів – Азербайджан, Португалія

6 балів – Грузія

5 балів – Швеція, Словенія

4 бали – Вірменія, Сан-Марино, Сербія, Ізраїль

2 бали – Італія, Данія, Хорватія, Іспанія, Литва

1 бал – Норвегія, Швейцарія

Телеглядачі в Україні оцінили виступ у 158 балів, які були розподілені наступним чином:

12 балів – Чехія, Ізраїль, Польща

10 балів – Грузія, Португалія, Іспанія

8 балів – Кіпр та інші країни

7 балів – Ірландія, Литва

6 балів – Естонія, Франція, Італія, Латвія, Чорногорія

4 бали – Азербайджан, Данія, Нідерланди, Сан-Марино, Швеція

3 бали – Німеччина, Словенія

2 бали – Хорватія, Фінляндія, Норвегія

В результаті, Україна отримала загалом 218 балів від глядачів та журі, що дозволило зайняти 9 місце у фінальному заліку.

Голосування українців

Українські глядачі віддали свої голоси наступним країнам:

12 балів – Литва

10 балів – Норвегія

8 балів – Латвія

7 балів – Італія

6 балів – Австрія

5 балів – Німеччина

4 бали – Швеція

3 бали – Польща

2 бали – Естонія

1 бал – Ізраїль

Журі України також підтримало Німеччину, віддавши їй максимальні 12 балів. Інші бали були розподілені так: 10 балів отримала Велика Британія, 8 балів – Італія, 7 балів – Швейцарія, 6 балів – Латвія та Естонія, 4 бали – Португалія, 3 бали – Люксембург, 2 бали – Ізраїль, 1 бал – Австрія.

Ці результати свідчать про те, як українські глядачі та журі підтримували різноманітних учасників конкурсу, а також підкреслюють міжнародну підтримку України на “Євробаченні-2025”.