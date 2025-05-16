Умєров зазначив, що ключовими питаннями на переговорах стали обмін полоненими та можливість припинення вогню. «Ми обговорювали питання припинення вогню та обміну полоненими. Також ми потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн», – підкреслив міністр.

Він також додав, що сторони розглянули формат обміну полоненими в пропорції 1000 на 1000. Наразі Україна активно працює над деталями цього процесу, щоб забезпечити його успішне виконання.

Щодо подальших дій, представники України пообіцяли надати додаткову інформацію в найближчому майбутньому. Ситуація продовжує розвиватися, і офіційні деталі будуть оприлюднені найближчим часом.