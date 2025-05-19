Національна виборча комісія Польщі оголосила офіційні результати першого туру президентських виборів, що відбулися 18 травня. У другий раунд пройшли два кандидати: Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький. Цю інформацію оприлюднило видання RMF24.

Згідно з даними комісії, явка виборців склала 67,31%. Оскільки жоден з 13 кандидатів не отримав більше 50% голосів, другий тур виборів заплановано на 1 червня. У ньому змагатимуться лідери першого туру – Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький.

Результати голосування за кандидатами виглядають наступним чином:

Рафал Тшасковський – 31,36%

Кароль Навроцький – 29,54%

Славомир Менцен – 14,81%

Гжегож Браун – 6,34%

Шимон Головня – 4,99%

Адріан Зандберг – 4,86%

Магдалена Бієжат – 4,26%

Кшиштоф Становський – 1,24%

Йоанна Сенишин – 1,09%

Інші чотири кандидати отримали менше одного відсотка голосів.

Після оголошення результатів, Рафал Тшасковський зазначив, що другий тур вимагатиме від нього та його команди повної рішучості та підтримки виборців. “Я сказав, що буде дуже близько, і це так. Я радий, що виграв перший тур, але попереду ще багато роботи. Нам потрібна ваша підтримка та переконання кожного з вас. Ми прагнемо до перемоги”, – підкреслив він.

Кароль Навроцький, у свою чергу, охарактеризував ці вибори як найменш справедливі за останні 35 років, але висловив впевненість у своїй перемозі в другому турі. “Ми виграємо ці вибори. Ми готові до цього, налаштовані рішуче. Це все закінчиться нашою спільною перемогою, перемогою Польщі”, – заявив він, закликавши Тшасковського до чесних дебатів.

Перший тур президентських виборів в Польщі став важливою подією, в якій взяли участь 13 кандидатів. Головними претендентами вважалися Рафал Тшасковський і Кароль Навроцький, які успішно пройшли до другого туру. Діючий президент Анджей Дуда, який обіймав цю посаду два терміни, не мав права балотуватися повторно.