На президентських виборах у Польщі, які відбулися 18 травня, результати першого туру показали, що Рафал Тшасковський, представник “Громадянської платформи”, отримав 31,2% голосів. На другому місці опинився Кароль Навроцький, підтримуваний партією “Право і справедливість”, з результатом 29,7%. Ці дані були отримані з екзитполів, проведених телеканалами TVP, TVN та Polsat.

Оскільки жоден з кандидатів не зміг подолати бар’єр у 50% голосів, обидва політики пройдуть до другого туру, який заплановано на 1 червня. Третє місце у виборах зайняв Славомір Менцен, набравши 14,9% голосів.

У виборах брали участь 13 кандидатів, але основна боротьба точилася між Тшасковським та Навроцьким. Чинний президент Анджей Дуда, який обіймав цю посаду два терміни поспіль, не має права на повторну кандидатуру.