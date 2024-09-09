Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю CNN.

Сирський підкреслив, що для навчання управлінню американськими винищувачами F-16 були відібрані найкращі льотчики, які вже мають досвід ефективного використання літаків, що є на озброєнні українських Збройних сил.

“Звичайно, вони приїхали добре підготовленими, що підтвердили і наші партнери, і отримали всі допуски на експлуатацію цих літаків”, — наголосив Сирський.