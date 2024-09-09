Олександр Сирський, Головнокомандувач ЗСУ

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю CNN.

Сирський підкреслив, що для навчання управлінню американськими винищувачами F-16 були відібрані найкращі льотчики, які вже мають досвід ефективного використання літаків, що є на озброєнні українських Збройних сил.

“Звичайно, вони приїхали добре підготовленими, що підтвердили і наші партнери, і отримали всі допуски на експлуатацію цих літаків”, — наголосив Сирський.

Відповідаючи на запитання, що стало причиною катастрофи F-16 в Україні 26 серпня, головнокомандувач ЗСУ зазначив, що розслідування проводить спеціальна комісія Міністерства оборони.

Також Сирський розповів, що льотчик, який загинув [Олексій Месь, позивний Мунфіш], збив дві ворожі ракети, використовуючи бортову зброю, і встиг атакувати третю крилату ракету.

Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що результати розслідування катастрофи винищувача F-16 будуть відомі всім найближчим часом.

Також Сирський акцентував увагу, що ефективність застосування цих літаків доведена результатами — знищенням чотирьох крилатих ракет парою F-16.

“Тож це, безумовно, посилить нашу обороноздатність, насамперед у боротьбі з крилатими ракетами”, — запевнив головком ЗСУ.