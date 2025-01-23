У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не мають підстав називати вибори, які відбудуться в Білорусі 26 січня, президентськими. Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що результати виборів у Білорусі відомі наперед, і в цьому процесі не очікується нічого нового.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС.

Тихий підкреслив, що Олександр Лукашенко продовжить залишатися союзником Путіна у війні проти нашої держави, що відбувається всупереч інтересам білоруського народу.

“Ми наразі не бачимо жодних передумов для відновлення контактів з Олександром Лукашенком, тому питання визнання його легітимності після оголошення офіційних результатів для нас не є актуальним”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, Україна солідарна з позицією Європейського Союзу, США, Канади, Великої Британії та інших демократичних країн, які вважають, що в Білорусі немає умов для проведення чесних і прозорих виборів, відповідних стандартам ОБСЄ.