Про це йдеться у коментарі речника МЗС.
Тихий підкреслив, що Олександр Лукашенко продовжить залишатися союзником Путіна у війні проти нашої держави, що відбувається всупереч інтересам білоруського народу.
“Ми наразі не бачимо жодних передумов для відновлення контактів з Олександром Лукашенком, тому питання визнання його легітимності після оголошення офіційних результатів для нас не є актуальним”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, Україна солідарна з позицією Європейського Союзу, США, Канади, Великої Британії та інших демократичних країн, які вважають, що в Білорусі немає умов для проведення чесних і прозорих виборів, відповідних стандартам ОБСЄ.
“Ми вважаємо, що білоруський народ заслуговує на право обирати владу на справді демократичних, вільних, конкурентних виборах і будувати власне майбутнє без диктату Росії, без її імперських зазіхань і без прагнення Москви навʼязати своїм сусідам роль підконтрольних маріонеток, як зараз відбувається», — резюмував Тихий.
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