На фронті від початку доби відбулися вже 88 бойових зіткнень, найнапруженішою ситуація залишається на Покровському напрямку, активніше діяти загарбники почали також на Торецькому напрямку.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16:00 середи, 31 липня.

“Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці”, – ідеться у зведенні.

Як інформують у Генштабі, від артилерійського й мінометного вогню російських військ укотре постраждали прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей, а саме: райони Миропільського, Сокича, Павлівки й Катеринівки.

Чотирма некерованими авіаційними ракетами росіяни вдарили по Попівці.

Під постійним бомбардуванням авіації РФ перебуває Харківська область. Від початку доби загарбники завдали по ній ударів сімома керованими авіабомбами. Цілили в райони Слобожанського, Липців, Вільчої, Горяного й Великого Бурлука.

На Харківському напрямку російська армія здійснила сім атак поблизу Тихого та Вовчанська. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку війська РФ тричі штурмували позиції Сил оборони в бік Степової Новоселівки, Колесниківки й Берестового.

На Лиманському напрямку сім разів загарбники атакували біля Макіївки, Новосергіївки та Невського. Шість ворожих атак українські оборонці відбили, одна ще триває.

Трьома керованими авіабомбами росіяни вдарили по Лиману, дев’ятьма некеровними авіаракетами – по району Макіївки.

На Сіверському напрямку протягом дня армія РФ двічі атакувала поблизу Верхньокам’янського й Івано-Дар’ївки. Бій досі триває.

На Краматорському напрямку російські війська здійснили шість штурмових дій неподалік від Часового Яру, Іванівського та Андріївки. Половину ворожих атак Сили оборони відбили, решта боєзіткнень ще не завершилися.

На Торецькому напрямку росіяни збільшили кількість атак до 16 – наступали біля Залізного, Нью-Йорка, Торецька та Північного. 13 боїв уже завершені, решта тривають.

Три авіаційні удари загарбники завдали по Щербинівці й Торецьку.

На Покровському напрямку війська РФ здійснили штурмові дії в районах Воздвиженки, Желанного, Сергіївки, Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Іванівки, Лисичного, Тимофіївки, Карлівки та Калинового. Українські захисники стримують натиск ворога. Станом на цей час 19 атак уже відбили. 17 боєзіткнень ще тривають.

Точні втрати російської армії на цій ділянці фронту ще не встановлені.

20 авіаційних ударів загарбники завдали по районах Желанного, Іванівки, Миколаївки, Гродівки, Воздвиженки й Пантелеймонівки.

На Курахівському напрямку війська РФ п’ять разів атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки, Желанного й Парасковіївки. Три бої завершені, решта два тривають.

На Времівському напрямку росіяни штурмували оборонні рубежі поблизу Великої Новосілки. У чотирьох боєзіткненнях зазнали поразки.

На Придніпровському напрямку російська армія двічі намагалася атакувати позиції Сил оборони на лівому березі Дніпра, але безуспішно.