Про це 1 вересня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Внаслідок російських атак на населені пункти Херсонської області, зокрема Антонівка, Берислав, Бургунка, Велетенське, Дар’ївка, Михайлівка, Понятівка, Придніпровське, Новоберислав, Новокаїри, Новорайськ, Садове, Кізомис, Шляхове та місто Херсон.
Одна людина загинула, а одна отримала поранення. Обстрілами були пошкоджені освітній заклад, господарча споруда, три приватні будинки та автомобілі.
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