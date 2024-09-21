Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини у суботу загинула одна цивільна людина, ще 7 дістали поранень.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За її інформацією, російська армія обстріляла Краматорський, Покровський та Волноваський райони.

Вдень під приціл окупантів потрапило селище Олексієво-Дружківка. Війська держави-агресора поцілили по підприємству, де травмовано 49-річну співробітницю. У неї діагностовано рвану рану і перелом.

Крім того, ворог з реактивних систем залпового вогню декілька разів завдав ударів по с. Костянтинопіль. Тілесні ушкодження дістали двоє жінок віком 63 й 80 років та 53-річний чоловік. Постраждалим надано медичну допомогу.

Також окупанти атакували, ймовірно, ракетою «УМПБ Д-30 СН» с. Шахтарське. Осколкове поранення отримав місцевий житель 77 років.

Окрім цього, упродовж години ЗС РФ обстрілювали м. Курахове. Попередньо, використавши проти цивільного населення керовану авіаційну бомбу та ствольну артилерію. Від влучання засобів ураження загинула містянка 57 років, а двоє родичів 64 і 65 років зазнали акубаротравму і рвані рани.

У населених пунктах пошкоджено багатоповерхові і приватні будинки, автотранспорт, торговельний об’єкт й лінії електропередач.