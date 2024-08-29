Росіяни здійснили дронову атаку по Україні – у Києві є руйнування внаслідок падіння уламків.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

04:49. У Дніпровському районі Києва уламки безпілотника впали на дитячий майданчик між будинками, туди для перевірки прямували екстренні служби, написав міський голова.

04:55. У Дніпровському районі на місці падіння уламків БпЛА — без руйнувань та потерпілих, пожежі немає, повідомив очільник військової адміністрації Сергій Попко.

05:50. У Голосіївському районі столиці уламки пошкодили вікна та двері у квартирі на шостому поверсі житлового будинку, там виявлено “невеликий уламок, схожий на гайку”, повідомили оперативні служби. Туди прямують фахівці, дані щодо завданої шкоди та потерпілих з’ясовуються, передає Кличко.

06:25. До Деснянського району вирушили екстренні служби – місцеві повідомили про падіння уламків дрона, написав мер.

06:31. У Деснянському районі, де впали уламки безпілотника, горить альтанка в котеджному містечку, рятувальники прямують на місце, написав Кличко. Інформація про постраждалих не надходила.