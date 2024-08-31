Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Сьогодні вранці внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув житель Берислава”, – написав він.
Зазначається, що 60-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям.
Пізніше у Херсонській ОВА додали, що до лікарні звернувся мешканець Берислава, який постраждав через атаку російського безпілотника уранці.
40-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію. Медики надали йому необхідну допомогу. Стан потерпілого наразі стабільний.
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