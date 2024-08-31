Уранці суботи, 31 серпня, російські війська завдали удару по місту Берислав Херсонської області, унаслідок чого загинув мирний мешканець, ще один зазнав поранень.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Сьогодні вранці внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув житель Берислава”, – написав він.

Зазначається, що 60-річний чоловік дістав поранення, несумісні з життям.

Пізніше у Херсонській ОВА додали, що до лікарні звернувся мешканець Берислава, який постраждав через атаку російського безпілотника уранці.

40-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію. Медики надали йому необхідну допомогу. Стан потерпілого наразі стабільний.