Про це повідомили голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук та міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Світлана Онищук зазначила, що ворог кілька разів атакував область. На одному з місць ударів зафіксовано загоряння, над ліквідацією наслідків працюють екстрені служби. “Дякуємо силам ППО за захист. Вкотре звертаюся до мешканців краю не нехтувати сигналами ‘повітряної тривоги’,” – наголосила вона.

Руслан Марцінків уточнив, що атаки були спрямовані як по області, так і по самому Івано-Франківську: “Дякую нашій ППО. Завдяки їхній роботі попередньо без пошкоджень цивільного майна.”

Станом на ранок інформація про постраждалих не надходила.