РФ атакувала критичну інфраструктуру на Прикарпатті: сталося загоряння
У ніч на 27 січня російські війська здійснили атаки ударними дронами по території Івано-Франківської області, пошкодивши об’єкти критичної інфраструктури.
Понеділок, 27 січня 2025, 09:15
Теги: атака шахедами, критична інфраструктура
Про це повідомили голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук та міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Світлана Онищук зазначила, що ворог кілька разів атакував область. На одному з місць ударів зафіксовано загоряння, над ліквідацією наслідків працюють екстрені служби. “Дякуємо силам ППО за захист. Вкотре звертаюся до мешканців краю не нехтувати сигналами ‘повітряної тривоги’,” – наголосила вона.
Руслан Марцінків уточнив, що атаки були спрямовані як по області, так і по самому Івано-Франківську: “Дякую нашій ППО. Завдяки їхній роботі попередньо без пошкоджень цивільного майна.”
Станом на ранок інформація про постраждалих не надходила.
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