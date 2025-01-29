У ніч на 29 січня російські війська атакували Київ дронами, начиненими шрапнеллю.

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За його словами, уламки дрона впали на колії метрополітену, пошкодивши приміщення охорони та огорожу. На момент атаки всі люди перебували у безпечних місцях, тож постраждалих немає. Рух лінією метро вже відновлено.

Кандибор зазначив, що ворог почав використовувати “Шахеди” із зарядом дрібних металевих уламків, що підвищує загрозу для цивільних. Слідчі продовжують роботу на місцях ураження.