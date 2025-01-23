Як повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, атаки розпочалися о 19:00 22 січня. Росіяни застосували дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори з напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ, а також чотири балістичні ракети Іскандер-М з Воронезької області, які були націлені на Запоріжжя.
Підтверджено збиття 57 дронів у восьми областях: Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській.
Ще 27 безпілотників втрачено локаційно, три залишаються в повітрі. Протиповітряна оборона продовжує роботу над їх знищенням.
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