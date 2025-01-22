Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Безпілотники були запущені з кількох напрямків, зокрема з мису Чауда в окупованому Криму, Міллерово, Брянська, Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Атака була відбита зенітними ракетними військами, підрозділами РЕБ, мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони.
Завдяки ефективній роботі оборони було знищено 65 дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Крім того, ще 30 ворожих безпілотників-імітаторів були втрачено локаційно.
Під час атаки були пошкоджені установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, а також приватні та багатоквартирні будинки в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях. Спеціальні служби займаються ліквідацією наслідків. Попередньо, інформації про жертви чи постраждалих немає.
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