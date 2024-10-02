Російські війська атакували з БПЛА автомобіль у Дніпровському районі Херсона, постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Російські війська атакували з БПЛА автівку у Дніпровському районі Херсона», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, через скидання вибухівки на транспортний засіб постраждали двоє чоловіків, 28 та 24 роки. У них – вибухові травми і контузії.

Наразі потерпілі перебувають у лікарні.

Як повідомлялося, у передмісті Херсона внаслідок російського артобстрілу загинув 65-річний велосипедист, також унаслідок обстрілу з дрона поранено 61-річну жінку.

2 жовтня росіяни обстріляли з дрона маршрутку у передмісті Херсона – Антонівці: загинула 69-річна жінка, а 54-річна жінка зазнала вибухової травми.

Ще у передмісті Херсона – селищі Антонівка – внаслідок російського обстрілу з дрона поранень зазнала 80-річна жінка.