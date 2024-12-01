Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, протягом дня російські війська понад десяток разів атакували Нікопольський район. Двічі з важкої артилерії, девʼять разів скеровували дрони-камікадзе.
Окупанти гатили по Нікополю та Марганецькій громаді. Постраждав 60-річний чоловік. Він госпіталізований з мінно-вибуховою травмою. Медики надають потерпілому усю необхідну допомогу.
В районі пошкоджені АЗС, три багатоповерхівки, приватний будинок, авто та парник.
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