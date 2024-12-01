На Дніпропетровщині російські військові більше 10 разів атакували Нікопольщину з дронів та важкої артилерії, постраждав 60-річний чоловік.



Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, протягом дня російські війська понад десяток разів атакували Нікопольський район. Двічі з важкої артилерії, девʼять разів скеровували дрони-камікадзе.

Окупанти гатили по Нікополю та Марганецькій громаді. Постраждав 60-річний чоловік. Він госпіталізований з мінно-вибуховою травмою. Медики надають потерпілому усю необхідну допомогу.

В районі пошкоджені АЗС, три багатоповерхівки, приватний будинок, авто та парник.