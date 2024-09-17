Росія 46 разів завдавала ударів по об'єктах залізничної інфраструктури України у серпні.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Атаки російських військ були спрямовані на енергетичну та залізничну інфраструктуру, зокрема на станції та рухомий склад.

На початку серпня відбувся потужний удар по залізничних об’єктах у Полтавській області. Через кілька тижнів Росія завдала нових ударів по енергетичних підстанціях “Укрзалізниці” на півночі України, що призвело до пошкодження інфраструктури та тимчасового знеструмлення деяких ділянок залізниці.

Основними об’єктами атак стали залізничні вузли прифронтових регіонів, зокрема в Донецькій, Харківській областях та на півдні України.

Внаслідок обстрілів один працівник залізниці загинув, а троє отримали поранення під час виконання службових обов’язків. Їхнім родинам та постраждалим надано необхідну допомогу, включаючи фінансову підтримку.

Також 17 вересня “Укрзалізниця” повідомила про зміни в міжнародних рейсах через повені в Європі.