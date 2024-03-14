За його словами, на Харківщині є один офіційно зафіксований випадок використання ракети типу Hwasong 11 (KN-23/24).
«Ми отримали відповідні висновки національних і міжнародних експертів. Саме цією ракетою окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова 2 січня цього року», – наголосив Фільчаков.
Крім того, було зафіксовано ще два випадки, які говорять про те, що армія РФ застосовувала даний вид озброєння 7 лютого по Слобідському району на Харківщині.
«Ця ракета дуже низької якості, – пояснює прокурор. – Вона відрізняється від ракет типу «Іскандер»: має недосконалу систему управління, дальність польоту сягає до 700 кілометрів, у той час як «Іскандер» б’є на відстань до 250 кілометрів. Є багато випадків, коли ця ракета вибухає у повітрі».