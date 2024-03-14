З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по шести регіонах України близько 50 ракет виробництва Північної Кореї, повідомив на пресконференції 14 березня керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За його словами, на Харківщині є один офіційно зафіксований випадок використання ракети типу Hwasong 11 (KN-23/24).

«Ми отримали відповідні висновки національних і міжнародних експертів. Саме цією ракетою окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова 2 січня цього року», – наголосив Фільчаков.

Крім того, було зафіксовано ще два випадки, які говорять про те, що армія РФ застосовувала даний вид озброєння 7 лютого по Слобідському району на Харківщині.