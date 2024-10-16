На Далекому Сході Росія готує приблизно 10 тисяч військовослужбовців з Північної Кореї.

Про це з посиланням на джерело у Силах оборони повідомляє РБК-Україна.

За інформацією видання, військових КНДР готують до перекидання на прикордонні території біля України. Також їх готують і для ротації російських військ, щоб звільнити їхній особовий склад.

Нагадаємо, речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт висловив стурбованість США щодо інформації про можливе залучення військових Північної Кореї до війни в Україні на стороні Росії.

Напередодні президент Володимир Зеленський звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку про “фактичну участь Північної Кореї у війні” в Україні.