До Дня Незалежності України, 24 серпня, російські війська готують провокації на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемаратону «Єдині новини».

За словами Федорова, росіяни поширюють фейки, що українська армія обстрілюватиме Токмак та Молочанськ.

Він наголосив, що українські військові не обстрілюють цивільні населені пункти, а росіяни хочуть використати ці повідомлення для вчинення провокацій.

«У такий спосіб ворог намагається прикрити свої дії, які він хоче проводити під час святкування нашого Дня Незалежності. І так намагається пояснити через свою пропаганду, що це буде робити українська армія», — пояснив посадовець.

Зазначимо, напередодні США попередили своїх громадян, що протягом наступних кількох днів є підвищений ризик нічних та денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у зв’язку з Днем Незалежності України.