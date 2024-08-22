Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемаратону «Єдині новини».
За словами Федорова, росіяни поширюють фейки, що українська армія обстрілюватиме Токмак та Молочанськ.
Він наголосив, що українські військові не обстрілюють цивільні населені пункти, а росіяни хочуть використати ці повідомлення для вчинення провокацій.
«У такий спосіб ворог намагається прикрити свої дії, які він хоче проводити під час святкування нашого Дня Незалежності. І так намагається пояснити через свою пропаганду, що це буде робити українська армія», — пояснив посадовець.
Зазначимо, напередодні США попередили своїх громадян, що протягом наступних кількох днів є підвищений ризик нічних та денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у зв’язку з Днем Незалежності України.
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