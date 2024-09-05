Росія планувала здійснити новий наступ на територію України з Курської області ще до того, як українські Сили оборони розпочали свою операцію в цьому регіоні.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю CNN.

Він окреслив головні цілі операції: завадити Росії використати Курськ як базу для подальшого наступу, відтягнути російські сили з інших напрямків, створити безпечну зону для запобігання обстрілам прикордонних районів та захоплення військовополонених.

Сирський зазначив, що операція в Курську була успішною, адже вона знизила загрозу нового наступу з боку росіян.

«Ми завадили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб [ворог] відчув те, що відчуваємо ми щодня», — підкреслив він.

Також Сирський додав, що Росія перекинула на цей напрямок десятки тисяч військових, включно з елітними підрозділами.

Окрім цього, головнокомандувач відзначив, що операція підвищила бойовий дух як українських військових, так і всього народу.