Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю CNN.
Він окреслив головні цілі операції: завадити Росії використати Курськ як базу для подальшого наступу, відтягнути російські сили з інших напрямків, створити безпечну зону для запобігання обстрілам прикордонних районів та захоплення військовополонених.
Сирський зазначив, що операція в Курську була успішною, адже вона знизила загрозу нового наступу з боку росіян.
«Ми завадили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб [ворог] відчув те, що відчуваємо ми щодня», — підкреслив він.
Також Сирський додав, що Росія перекинула на цей напрямок десятки тисяч військових, включно з елітними підрозділами.
Окрім цього, головнокомандувач відзначив, що операція підвищила бойовий дух як українських військових, так і всього народу.
- ЗСУ вдалося зупинити просування окупантів на Покровському напрямку, — Сирський
- Ситуація на найгарячіших напрямках складна, але ворог зазнає невдач, – Сирський
- Росія перемістила резервні підрозділи з Покровського напрямку до Курщини, – ISW