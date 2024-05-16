Росія і Китай виступають проти "затягування" війни в Україні і вважають, що вона не повинна перейти в "неконтрольовану фазу".

Про це йдеться в спільній заяві РФ і КНР, опублікованій під час візиту Володимира Путіна до Пекіна. Путін провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Російська сторона, згідно з заявою, “позитивно оцінює об’єктивну і безпристрасну позицію” Китаю щодо “українського питання”, яка полягає в тому, що конфлікти “повинні вирішуватися на основі Статуту ООН”.

“Сторони відзначають необхідність припинення будь-яких кроків, що сприяють затягуванню бойових дій і подальшій ескалації конфлікту, закликають запобігти його переходу в неконтрольований етап, підкреслюють важливість діалогу як оптимальної форми вирішення українського кризи”, – йдеться в заяві.

У ній також підкреслюється, що для “стійкого вирішення українського кризи” треба усунути її “первинні причини”.

Перед концертом з нагоди 75-річчя встановлення дипломатичних відносин Росії та Китаю, який відвідали Путін і Сі Цзіньпін, російський президент для опису відносин між двома країнами згадав фразу з радянської пісні “Москва — Пекін”: “Росіянин з китайцем — брати назавжди”.

“Впевнений, саме в такому братському дусі ми продовжимо зміцнювати гармонійне російсько-китайське партнерство”, – сказав Путін.

Під час спільної пресконференції з Путіним Сі Цзіньпін сказав, що Китай і Росія “сприймають політичне врегулювання як правильний шлях вирішення українського кризи”. За його словами, позиція Китаю у цьому питанні “послідовна і ясна” і полягає в дотриманні норм і принципів Статуту ООН, поваги державного суверенітету та територіальної цілісності всіх країн і їх раціональної стурбованістю безпекою.