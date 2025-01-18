Про це пише Welt.
Керівник Українського ситуаційного центру в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг наголосив, що Росія озброюється понад потреби своїх військ в Україні. Зокрема він стверджує, що в російській армії “стає більше танків, більше боєприпасів, більше ракет, більше безпілотників”. На його думку, це свідчить про намір Кремля підготуватися до війни з НАТО, навіть якщо зараз РФ не планує вступати у прямий конфлікт із Заходом.
За даними німецьких військових, армія РФ в значній мірі компенсує свої людські та матеріальні втрати в Україні. Зокрема вказується, що Москва набирає близько 30 тисяч солдатів щомісяця, заманюючи новобранців високими матеріальними стимулами.
Зокрема Берлін непокоїть чисельність армії РФ – 1,5 мільйона діючих військовослужбовців. Для порівняння: Бундесвер налічує 180 тисяч діючих солдатів.
Крім того Росія налагодила широкомасштабне виробництво авіабомб, в тому числі керованих, ракет, артилерійських снарядів, а також дронів-камікадзе різних типів, в тому числі виробляє тисячі “Шахедів” щороку.
“Росія має вражаючу кількість військ і широкий спектр потужної техніки”, — каже голова Комітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту Марі Агнес Штрак-Ціммерманн.
Однак, за її словами, війна в Україні також виявила слабкі сторони Росії, зокрема у питаннях матеріально-технічного забезпечення, застарілого обладнання та низького морального духу солдатів.
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