Росія озброюється понад потреби своїх військ в Україні, бо планує також захоплення європейських країн і війну з НАТО, — вважають аналітики.

Про це пише Welt.

Керівник Українського ситуаційного центру в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг наголосив, що Росія озброюється понад потреби своїх військ в Україні. Зокрема він стверджує, що в російській армії “стає більше танків, більше боєприпасів, більше ракет, більше безпілотників”. На його думку, це свідчить про намір Кремля підготуватися до війни з НАТО, навіть якщо зараз РФ не планує вступати у прямий конфлікт із Заходом.

За даними німецьких військових, армія РФ в значній мірі компенсує свої людські та матеріальні втрати в Україні. Зокрема вказується, що Москва набирає близько 30 тисяч солдатів щомісяця, заманюючи новобранців високими матеріальними стимулами.

Зокрема Берлін непокоїть чисельність армії РФ – 1,5 мільйона діючих військовослужбовців. Для порівняння: Бундесвер налічує 180 тисяч діючих солдатів.

Крім того Росія налагодила широкомасштабне виробництво авіабомб, в тому числі керованих, ракет, артилерійських снарядів, а також дронів-камікадзе різних типів, в тому числі виробляє тисячі “Шахедів” щороку.

“Росія має вражаючу кількість військ і широкий спектр потужної техніки”, — каже голова Комітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту Марі Агнес Штрак-Ціммерманн.

Однак, за її словами, війна в Україні також виявила слабкі сторони Росії, зокрема у питаннях матеріально-технічного забезпечення, застарілого обладнання та низького морального духу солдатів.