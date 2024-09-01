Росія планує зміну своєї ядерної доктрини на основі аналізу конфліктів останніх років і "ескалаційного курсу" Заходу.

Про це повідомив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков у коментарі ТАСС.

“Як це неодноразово говорилося з нашого боку, робота в просунутій стадії, і є чітка установка на те, щоб внести корекцію, яка, зокрема, зумовлена вивченням та аналізом досвіду розвитку конфліктів останніх років, включно, зрозуміло, з усім тим, що пов’язане з ескалаційним курсом наших західних противників”, — зазначив посадовець.

Заступник зазначив, що наразі йде доведення відповідного документа, однак говорити про конкретні дати його завершення поки що зарано.

“Час завершення цієї роботи – питання досить непросте, з урахуванням того, що йдеться про найважливіші аспекти забезпечення нашої національної безпеки”, – зазначив він.

Російський диктатор Путін заявив, що їхня ядерна доктрина є живим інструментом. До нього, за потреби, можна ввести зміни. Водночас він наголосив, що Москва опирається на те, що до обміну ядерними ударами ніколи не дійде.

Рябков раніше висловив думку, що дії Заходу змушують замислитися про необхідність адаптації ядерної доктрини Росії до актуальних потреб. Він зазначив, що через дії США та їхніх союзників зовнішньополітична ситуація значно ускладнюється, тому Москва постійно оцінює, наскільки її документи щодо ядерного стримування відповідають новим викликам.

Відповідно до “Основ державної політики РФ у сфері ядерного стримування” від 2020 року, Росія може застосувати ядерну зброю в таких випадках: якщо противник використовує ядерну або іншу зброю масового ураження проти РФ чи її союзників; отримано достовірну інформацію про запуск балістичних ракет для удару по Росії та її союзниках; у випадку впливу противника на критично важливі об’єкти, необхідні для функціонування ядерних сил, а також у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, якщо під загрозу ставиться саме існування держави.