Про це заявив представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін пояснив цю помилку у телефонній розмові з Суспільне Донбас.

Він зазначив, що інформація про контроль 40% Часового Яру є помилковою.

“Я зранку перед ефіром подивився коротко мапу Deep State. Там не відображаються адміністративні кордони населених пунктів. Подивився приблизно в горизонтальній площині, що 40%, як мені здалось, окупована до каналу. Але велика частина знаходиться по вертикальній площині, вниз. І її я не врахував. Саме так я помилився

“Не варто чіплятись за відсотки. Це була моя помилка, назвавши цифру. Не змінилась ситуація в Часовому Яру взагалі. Як наші відійшли за канал, так вони його і утримують”, — наголосив Полухін.