Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів кілька днів, працюючи у бригадах, які здійснюють оборону на Покровському напрямку, де наразі триває найбільш напружена ситуація.



Про це Сирський повідомив у Facebook.

Він зазначив, що найзапекліші бої відбуваються на східних околицях Гродівки, вздовж рубежу Кам’яного та Красного ярів, а також безпосередньо в Новогродівці та нижче, в районі східної околиці Михайлівки перед Селідовим. Сирський наголосив, що бої мають виключно жорсткий характер, і ворог кидає у бій все, що здатне рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону українських військ. Українські бійці проявляють неймовірну мужність і героїзм, протистоячи значно переважаючим силам противника.

Окрему відзнаку отримали воїни 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, які завдають ворогу значних втрат. Сирський також високо оцінив дії військовослужбовців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 150-ї окремої механізованої бригади, які не залишають ворогам жодних шансів повернутися з бою живими та неушкодженими.

«У таких складних умовах наша головна задача — посилити оборону наших військ на найбільш критичних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Власне, саме на вирішення цих питань була спрямована моя робота», — підкреслив Сирський.