За словами посадовця, росіяни “відмовилися” від північної частини України і зосередилися на східних регіонах.

“Тому дуже цікаво і, безумовно, тривожно, що тепер вони, схоже, готуються до того, щоб – як мінімум – використати далекобійний вогонь, щоб спробувати прорватися до Харкова. І треба думати, що ви не станете цього робити, якщо не думаєте про якийсь інший більш масштабний наступ безпосередньо на місто”, – додав Кірбі.