Про це сказав координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє кореспондент Bloomberg Дженніфер Якобс у X.
За словами посадовця, росіяни “відмовилися” від північної частини України і зосередилися на східних регіонах.
“Тому дуже цікаво і, безумовно, тривожно, що тепер вони, схоже, готуються до того, щоб – як мінімум – використати далекобійний вогонь, щоб спробувати прорватися до Харкова. І треба думати, що ви не станете цього робити, якщо не думаєте про якийсь інший більш масштабний наступ безпосередньо на місто”, – додав Кірбі.
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