Про це він повідомив під час візиту до Вільнюса, що передає литовське видання Delfi.
Пісторіус зазначив, що російська військова промисловість значно розвивається, включно з виробництвом танків і літаків, що призводить до суттєвого збільшення Збройних сил РФ. За його словами, до 2026 року чисельність російської армії може досягти 1,5 мільйона солдатів.
Міністр також застеріг, що диктатор Володимир Путін може реорганізувати армію до 2029–2030 років, створюючи умови для можливого нападу на країни, зокрема ті, що входять до НАТО.
“Воєнні експерти уважно стежать за подіями у Росії, і до зазначеного часу члени Альянсу повинні забезпечити свою обороноздатність”, – наголосив Пісторіус.
Він підкреслив, що досягнення необхідного рівня безпеки потребує значних ресурсів і часу, але це завдання є пріоритетом для країн-членів НАТО.
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