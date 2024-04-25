До прибуття зброї від міжнародних партнерів, Росія може масовано атакувати Україну

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

“Звісно, що ворог підступний і ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. В тому числі до масованої атаки до прибуття ще озброєння від наших міжнародних партнерів в тому числі. Тим більше, що про це заявляють ряд міжнародних організацій, зокрема ISW”, – йдеться у повідомленні Євлаша.

За його словами, складно казати про періодику, оскільки ворог постійно намагається змінювати свою тактику.

“Намагається підшуковувати різні терміни, бити в різний час різними засобами. Тому наша задача зараз просто приготуватися і чекати коли ми вже отримаємо посилення наших систем ППО і не тільки”, – підсумував речник Повітряних сил.